Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 5-0 mağlup ederek önemli başarıya imza attı. Bu başarıyla birlikte Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını elde eden ilk sporcu oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda gösterdiği çarpıcı performansla dikkatleri üzerine çeken Taha Akgül, yolculuğuna Meksikalı Garcia'yı 10-0, Azerbaycanlı Meshvildishvili'yi 2-0 ve Ukraynalı Khotsianivskyi'yi 3-0 mağlup ederek başladı. Yarı finalde karşılaştığı İranlı rakibi Amir Hossein Abbas Zare'ye 4-0 mağlup olarak final şansını kaybeden Akgül, bronz madalya mücadelesine odaklandı.

Bronz madalya müsabakasında Macar güreşçi Daniel Ligeti karşısında gösterdiği üstün performansla ilk puanı hızla alan Taha Akgül, maçın ilk yarısını 5-0 önde tamamladı. Rakibine karşı üstünlüğünü koruyarak sonuca ulaşan Akgül, karşılaşmayı 5-0 kazanarak dünya üçüncüsü oldu ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota aldı.

Taha Akgül'ün uluslararası kariyeri 28 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya ile dolu. Serbest güreşte milliler adına 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını elde eden tek sporcu olan Akgül, kariyerine bir bronz madalya daha ekleyerek toplamda 36 madalyaya ulaştı. Bugüne kadar bir Olimpiyat, üç Dünya ve on kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, güreş dünyasındaki büyük başarısını bir kez daha kanıtladı. (Haber Merkezi)