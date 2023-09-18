Yapılan son araştırmalar, kan şekerini dramatik bir şekilde düşürebilen etkili bir doğal çözümün bulunduğunu gösteriyor. Detaylar haberimizde:

Pankreasın insülin üretimini düzenlemesi, kan şekerinin kontrolünü sağlar. Ancak bu denge bozulduğunda, yüksek kan şekeri düzeyleri ortaya çıkabilir. İşte bu noktada, doğru beslenmenin büyük bir önemi vardır ve yemeklerin ardından artan kan şekeri seviyelerini kontrol altına almak için gereklidir.

Son araştırmalar, yemeklerden önce zerdeçal tüketiminin kan şekerini düşürebileceğini göstermektedir. Zerdeçalın içerisinde bulunan "kurkumin" adlı bileşik, kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltmada etkili olabilir. Dahası, bu etki sadece bir saat içinde gözlemlenmektedir.

Araştırmalar, yemeklerden sonra ortaya çıkan "postprandiyal glukoz konsantrasyonları"nın zerdeçal tüketimi ile düşebileceğini göstermektedir. Bu düşüş, zerdeçal tüketiminden sonraki 60 dakika içinde belirgin hale gelir.

Özellikle "kurkumin" ve "kurkumin-balık yağı" kombinasyonu kullanıldığında, kan şekerindeki düşüş oranı önemli ölçüde artmaktadır. Bu çalışmalar, zerdeçalın tokluk glisemik yanıtı ve glikoz kontrolünde insülin ihtiyacını azaltabileceğini göstermektedir.

Zerdeçal tüketiminde dikkate almanız gereken önemli bir detay, karabiberin kullanılmasıdır. Karabiber, zerdeçalın içerisindeki kurkuminin emilimini artırır. Uzmanlar, karabiberin zerdeçalın emilimini yaklaşık yüzde 300 artırabileceğini belirtmektedir.

Tüm bu bilimsel bulgular, doğal ve etkili bir şekilde kan şekerini kontrol altına almanın mümkün olduğunu göstermektedir. Ancak tip 2 diyabet veya yüksek kan şekerine sahipseniz, bu besin değişikliklerini uygularken bir doktora danışmanız önemlidir. Her bireyin sağlık durumu farklıdır ve uzman kontrolü önemlidir.

Eğer tip 2 diyabet belirtileri taşıyorsanız (gece idrara sıkça çıkma, sürekli susama, aşırı yorgunluk, ani kilo kaybı, genital bölgede kaşıntı veya yaralar, bulanık görme gibi), bir sağlık profesyoneline danışarak doğru adımları atmanız önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, sağlıklı bir yaşam için kritik önem taşır. (Haber Merkezi)