Bilecik Valiliği, kamu sektöründe çalışanların mesai saatlerinde önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yeni mesai saatleri 18 Eylül 2023 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecektir. Detaylar şu şekilde:

Yapılan açıklamada, mesai saatlerinin düzenlenmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesine dayanarak, ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 09.00-12.30 ve öğle 13.30-18.00 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanunlar ve talimatlar çerçevesinde farklı mesai saatleri uygulanabilir." (Haber Merkezi)