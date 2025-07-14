Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Birçok Medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, Kuzeyinde Adıyaman, güneyinde Suriye, doğusunda Mardin, batısında Gaziantep ve kuzeydoğusunda Diyarbakır ile komşudur.

Yola çıktığınızda trafik kurallarına uyumanız gerektiğini hatırlatırız. Gereken önemlerini almadan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.

Hayırlı yolcuklar dileriz.

Yozgat – Şanlıurfa arası ulaşım hem karayolu hem de havayolu ile mümkündür. Karayolu ile ulaşımda özel araç ve otobüsler yer almaktadır. Havayolu ile ulaşımda ise aktarmalı olarak şehir merkezine ulaşım sağlanmaktadır.

Özel Araç İle Yolculuk;

Yozgat – Şanlıurfa arası ortalama 7 saat 31 dakika sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Otobüs ile yolculuk;

Yozgat – Şanlıurfa, ortalama 9 saat 30 dakika sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Yozgat – Şanlıurfa arası uçak tercih etmek isteyenlere aktarmalı olarak yol seçeneği şöyledir;

İlk olarak Ankara’ya olan ulaşım yaparak Ankara Esenboğa Havalimanından Şanlıurfa Havalimanına 1 saat 15 dakikada ulaşım sağlana bilinir.