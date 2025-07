Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin kazandığını ifade eden Irgatoğlu, şunları kaydetti: “Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve demokratik değerlerimize yönelik alçakça bir saldırıya maruz kalmıştır. Ancak, milletimizin feraseti, cesareti ve vatan sevgisi, bu hain kalkışmayı bertaraf etmiş ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Aziz şehitlerimiz bu uğurda canlarını feda etmişlerdir, gazilerimiz ise destan yazmışlardır. 15 Temmuz gecesi her vatansever gibi Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey de bizleri o karanlıktan kurtaracak milli duruşu ile kutup yıldızı olmuş ve adeta canını siper ederek bir an olsun geri çekilmemiştir. Televizyon ekranlarından yahut internet haberlerinden takip etmeyi değil; bizatihi o sıcak çatışmanın ortasından takip etmeyi münasip bulmuşlar ve tüm tehlikelere rağmen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'mizde, demokrasi nöbetini tüm yönetimi ile beraber tutmuş ve tüm teşkilatlarımıza dimdik bir duruş sergilemeleri hususunda kanaat önderliği sergilemişlerdir. ‘15 Temmuz; inancın, işgale karşı kahramanca direnişidir. 15 Temmuz; salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz; milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir.' diyerek bu günün ülkemiz için ne kadar kritik bir anlam taşıdığını bizlere ifade eden Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in bizlere açtığı yoldan bir an olsun ayrılmadık; ayrılmak gibi bir niyetimiz de yoktur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Devlet ve millet dayanışmasıyla, milli ve manevi ortak paydada kucaklaşmayla her çetin imtihandan alnımızın akıyla çıkacağımıza gönülden inanıyor; Yüce Türk Milleti'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum.”