Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişiminde vatanın millî birlik ve bütünlüğüne kast edenlere tarihi bir ders verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı kazım Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan yayımladığı mesajında; “15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Yozgat’ta da halkımız tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Tanklara karşı göğsünü siper eden, milli iradeye kasteden hainlere karşı dimdik duran milletimizin bu direnişi, tarihimizin en şanlı demokrasi zaferlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin püskürtüldüğü bir gün değil; aynı zamanda bu aziz milletin vatanı söz konusu olduğunda neler yapabileceğinin en somut göstergesidir. Bu kutlu direnişi unutmamak ve unutturmamak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da Yozgat’ta çeşitli anma programları düzenleyecek, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad edeceğiz. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin birliğini ve beraberliğini hiçbir gücün bozamayacağını bir kez daha vurguluyor, Yozgatlı hemşehrilerimi bu anlamlı günde birlikte olmaya, ortak hafızamıza sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.