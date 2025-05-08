Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren TUNANETS Ağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile MK Uluslararası Ticaret firmalarını ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Vali Özkan, 2004 yılında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve 2024 yılında Yozgat OSB’ye taşınan TUNANETS Ağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ziyaret etti. 45 kişiye istihdam sağlayan fabrikayı gezen Özkan, iş insanı Mustafa Mümtaz Özbilen’den fabrikanın üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

10 bin metrekarelik açık alanda kurulu, 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada; spor ağları, balık ağları, inşaat ve güvenlik ağları, tarım ağları ile savunma sanayinde kullanılabilen ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen elyaf ve ağların üretimi gerçekleştiriliyor. Vali Özkan, Özbilen’e çalışmalarında başarılar dileyerek, Yozgat’ın istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Vali Özkan, Yozgat OSB’de kepçe kovası üretimi yapan MK Uluslararası Ticaret firmasını da ziyaret etti. 30 kişiye doğrudan istihdam sağlayan firmanın üretim süreçlerini yerinde inceleyen Özkan, firma sahibi Musa Kaya’dan üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bölge ekonomisine ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı Kaya’ya teşekkür eden Vali Özkan, Yozgat’ın sanayi alanındaki yatırımlarının artmasının kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.