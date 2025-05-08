Kamu yönetimi ve hukuk alanlarında aldığı kapsamlı eğitimlerle öne çıkan Kaya, meslek hayatında yurt içi ve yurt dışında çeşitli önemli görevlerde bulundu.

1974 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğan Hülya Kaya, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden, 2002 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mülki idare amirliği mesleğine 1999 yılında adım atan Kaya, 2000-2001 yılları arasında İngiltere’nin Nottingham kentinde yabancı dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı.

Akademik kariyerine İngiltere’de devam eden Kaya, 2008-2009 yıllarında Portsmouth Üniversitesi’nde kamu yönetimi yüksek lisansını tamamladı. Tezini “The European Union Asylum Policy: To What Extent the EU Asylum Policy Affect the Right to Seek Asylum” başlığıyla hazırlayan Kaya, 2015-2018 yılları arasında Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası hukuk alanında doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezinin başlığı ise “The EU-Turkey Agreement on Refugees: A Critical Evaluation of Its Impact on the Fundamental Rights of Refugees” oldu.

Görev süresi boyunca Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerini üstlenen Dr. Hülya Kaya, sırasıyla Konya-Altınekin, Çorum-Oğuzlar ve Isparta-Yenişarbademli ilçelerinde kaymakam vekili olarak çalıştı. Daha sonra Aksaray-Eskil ve Adıyaman-Tut ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevini yürüten Kaya, 2009-2010 yıllarında Konya-Sarayönü Kaymakamlığı görevindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirildi.

İBB’de Genel Sekreter Danışmanı olarak çalışan Kaya, aynı zamanda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi'nde koordinatörlük ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanan Kaya, 2018-2020 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı, 2020-2023 yılları arasında ise Pendik Kaymakamı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 yılında Yalova Valisi olarak atanan Dr. Hülya Kaya, evli ve iki çocuk annesidir.