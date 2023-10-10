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Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyet göstermeye başlayan bir tekstil fabrikasında dünyaca ünlü birçok giyim markasının üretimi yapılıyor. Bin bir emek ve zahmetle özenle hazırlanan eşofman takımından basic ve polo yaka tişörtlere kadar ünlü markalarının üretimi yapılan fabrikada ürünler İtalya, ABD, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.



Fabrikada ayrıca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli takımının store mağaza ürünleri de üretiliyor. İtalyan taraftarların store mağazalarından temin ettikleri eşofman takımı, tişört ve polar tarzı gibi ürünler, Napoli tribünlerini süslüyor. Fabrika ülke ekonomisine ve istihdamını da önemli katkılar sağlıyor. 220 işçinin çalıştığı fabrika da yıllık 1 milyon ürün üretilmesi hedefleniyor.



“ÜRÜNLERİMİZİ GİYMELERİ BİZİ MUTLU EDİYOR”

40 yıldır tekstil işi ile uğraştığını söyleyen fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, “30 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’ta böyle bir işletme açılınca tereddüt etmeden geldim. Şu anda da Avrupa’nın bütün ülkelerine ihracat yapıyoruz. Burada evime ekonomik katkı sağladığım için de çok mutluyum. Fabrikamızda penye örme gurubu dediğimiz eşofman takımları, polo yaka tişörtler üretiyoruz, ünlü markaların ürünlerini ürettiğimiz için en ufak hataya burada yer verilmiyor. Bu ürünler de Avrupa ülkeleri tarafından takdir görüyor. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa ülkelerinin giymesi bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.



“GEÇİMİMİZİ BU FABRİKADAN SAĞLIYORUZ”

Fabrikada çalışan işçilerden Tuğrul Öcalan ise “Buradan önce İstanbul’daydım, bu firmanın açıldığını duyunca Yozgat’a makine teknisyeni olarak geldim. Burada yurt dışına tişört, polar ve eşofman takımları üretiyoruz. Yozgat’a böyle bir firmanın açıldığı için mutluyuz, geçimimizi buradan sağlıyoruz” şeklinde konuşu.



“220 ÇALIŞANLA ÜRETİM YAPIYORUZ”

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten fabrika müdürü Bülent Boyoğlu da, Avrupa’nın önde gelen giyim markalarının üretimini yaptıklarını söyledi.

Boyoğlu, “Eşofman takımları, polo yaka tişörtler ve basic tişörtler olmak ürün skalamız çok geniştir. Bu ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarımız olmaktadır. Personel sayımız her geçen gün artıyor, şu anda 220 işçi fabrikamızda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Ürettiğim ürünler başta İtalya olmak üzere ABD, Kanada, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor. Yılık hedefimiz bir milyonun üzerine çıkmaktadır. Kapasitemizi daha da artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp istihdam sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.



“YOZGAT’TAN İTALYA’YA GÖNDERİYORUZ”

Fabrikalarında İtalya Seri A kulüplerinden Napoli’nin de store mağaza ürünlerini fabrikalarında ürettiklerini de vurgulayan Boyoğlu, “İtalya’nın ünlü spor kulübü Napoli’ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının store mağazalarında satılan ürünlerin birçoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının store ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz” dedi.