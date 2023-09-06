Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:39     06:06     12:44     16:21     19:13     20:34

Akdağmadeni    04:35     06:02     12:40     16:17     19:09     20:29

Aydıncık             04:36     06:04     12:43     16:19     19:11     20:33

Boğazlıyan         04:38     06:04     12:43     16:20     19:12     20:33

Çandır                 04:38     06:04     12:42     16:18     19:10     20:30

Çayıralan            04:37     06:03     12:41     16:18     19:09     20:30

Çekerek              04:36     06:03     12:42     16:19     19:11     20:32

Kadışehri            04:35     06:02     12:40     16:17     19:09     20:31

Saraykent          04:36      06:03     12:42     16:18     19:10     20:31

Sarıkaya             04:38      06:04     12:42     16:19     19:10     20:31

Yozgat hava durumu 5 Eylül 2023 Yozgat hava durumu 5 Eylül 2023

Şefaatli               04:40     06:06     12:45     16:21     19:13     20:34

Sorgun                04:38     06:04     12:43     16:20     19:12     20:33

Yenifakılı            04:40     06:06     12:44     16:20     19:12     20:32

Yerköy                04:41     06:07     12:46     16:23     19:14     20:35