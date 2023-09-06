Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:39 06:06 12:44 16:21 19:13 20:34

Akdağmadeni 04:35 06:02 12:40 16:17 19:09 20:29

Aydıncık 04:36 06:04 12:43 16:19 19:11 20:33

Boğazlıyan 04:38 06:04 12:43 16:20 19:12 20:33

Çandır 04:38 06:04 12:42 16:18 19:10 20:30

Çayıralan 04:37 06:03 12:41 16:18 19:09 20:30

Çekerek 04:36 06:03 12:42 16:19 19:11 20:32

Kadışehri 04:35 06:02 12:40 16:17 19:09 20:31

Saraykent 04:36 06:03 12:42 16:18 19:10 20:31

Sarıkaya 04:38 06:04 12:42 16:19 19:10 20:31

Şefaatli 04:40 06:06 12:45 16:21 19:13 20:34

Sorgun 04:38 06:04 12:43 16:20 19:12 20:33

Yenifakılı 04:40 06:06 12:44 16:20 19:12 20:32

Yerköy 04:41 06:07 12:46 16:23 19:14 20:35