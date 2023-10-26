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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:32 06:55 12:30 15:26 17:55 19:13

Akdağmadeni 05:27 06:51 12:26 15:22 17:50 19:09

Aydıncık 05:30 06:54 12:28 15:24 17:52 19:11

Boğazlıyan 05:30 06:54 12:28 15:24 17:52 19:11

Çandır 05:29 06:52 12:27 15:24 17:53 19:10

Çayıralan 05:28 06:51 12:26 15:24 17:52 19:10

Çekerek 05:29 06:53 12:27 15:23 17:51 19:10

Kadışehri 05:28 06:51 12:26 15:22 17:50 19:09

Saraykent 05:29 06:52 12:27 15:23 17:52 19:10

Sarıkaya 05:29 06:52 12:28 15:24 17:53 19:11

Şefaatli 05:32 06:55 12:30 15:27 17:55 19:13

Sorgun 05:30 06:54 12:28 15:25 17:53 19:11

Yenifakılı 05:31 06:54 12:29 15:26 17:55 19:12

Yerköy 05:33 06:56 12:31 15:28 17:56 19:14