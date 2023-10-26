Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:32     06:55     12:30     15:26     17:55     19:13

Akdağmadeni    05:27     06:51     12:26     15:22     17:50     19:09

Aydıncık             05:30     06:54     12:28     15:24     17:52     19:11

Boğazlıyan         05:30     06:54     12:28     15:24     17:52     19:11

Çandır                 05:29     06:52     12:27     15:24     17:53     19:10

Çayıralan            05:28     06:51     12:26     15:24     17:52     19:10

Çekerek              05:29     06:53     12:27     15:23     17:51     19:10

Kadışehri            05:28     06:51     12:26     15:22     17:50     19:09

Saraykent           05:29     06:52     12:27     15:23     17:52     19:10

Sarıkaya              05:29     06:52     12:28     15:24     17:53     19:11    

Şefaatli               05:32     06:55     12:30     15:27     17:55     19:13

Sorgun                05:30     06:54     12:28     15:25     17:53     19:11

Yenifakılı            05:31     06:54     12:29     15:26     17:55     19:12

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Yerköy                05:33     06:56     12:31     15:28     17:56     19:14

Kaynak: İleri Gazetesi