Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri 23 Ocak 2024 Salı Yozgat namaz vakitleri 23 Ocak 2024 Salı

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:22     07:49     12:58     15:33     17:56     19:18

Akdağmadeni    06:18     07:44     12:53     15:29     17:52     19:14

Aydıncık             06:20     07:48     12:56     15:30     17:54     19:16

Boğazlıyan         06:20     07:46     12:56     15:33     17:56     19:17

Çandır                 06:19     07:45     12:55     15:32     17:55     19:16

Çayıralan            06:18     07:44     12:54     15:31     17:54     19:15

Çekerek              06:20     07:47     12:55     15:30     17:53     19:15

Kadışehri            06:18     07:46     12:54     15:29     17:52     19:14

Saraykent           06:19     07:46     12:55     15:31     17:54     19:15

Sarıkaya              06:19     07:46     12:55     15:32     17:55     19:16

Şefaatli                06:22    07:48     12:58     15:34     17:57     19:19

Sorgun                06:21     07:48     12:56     15:32     17:55     19:16

Yenifakılı            06:21     07:47     12:57     15:34     17:57     19:18

Yerköy                06:23     07:50     12:59     15:35     17:58     19:19

Kaynak: Haber Merkezi