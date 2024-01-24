Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:22 07:49 12:58 15:33 17:56 19:18
Akdağmadeni 06:18 07:44 12:53 15:29 17:52 19:14
Aydıncık 06:20 07:48 12:56 15:30 17:54 19:16
Boğazlıyan 06:20 07:46 12:56 15:33 17:56 19:17
Çandır 06:19 07:45 12:55 15:32 17:55 19:16
Çayıralan 06:18 07:44 12:54 15:31 17:54 19:15
Çekerek 06:20 07:47 12:55 15:30 17:53 19:15
Kadışehri 06:18 07:46 12:54 15:29 17:52 19:14
Saraykent 06:19 07:46 12:55 15:31 17:54 19:15
Sarıkaya 06:19 07:46 12:55 15:32 17:55 19:16
Şefaatli 06:22 07:48 12:58 15:34 17:57 19:19
Sorgun 06:21 07:48 12:56 15:32 17:55 19:16
Yenifakılı 06:21 07:47 12:57 15:34 17:57 19:18
Yerköy 06:23 07:50 12:59 15:35 17:58 19:19Kaynak: Haber Merkezi