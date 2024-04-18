Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:21 05:52 12:45 16:29 19:29 20:53
Akdağmadeni 04:17 05:48 12:41 16:24 19:24 20:48
Aydıncık 04:18 05:49 12:43 16:27 19:27 20:52
Boğazlıyan 04:21 05:51 12:43 16:26 19:26 20:50
Çandır 04:20 05:50 12:42 16:25 19:25 20:49
Çayıralan 04:19 05:49 12:42 16:25 19:25 20:48
Çekerek 04:17 05:49 12:42 16:26 19:26 20:51
Kadışehri 04:16 05:47 12:41 16:25 19:25 20:50
Saraykent 04:19 05:49 12:42 16:26 19:26 20:50
Sarıkaya 04:20 05:50 12:43 16:26 19:26 20:50
Şefaatli 04:22 05:52 12:45 16:29 19:28 20:52
Sorgun 04:20 05:50 12:44 16:27 19:27 20:52
Yenifakılı 04:22 05:52 12:44 16:27 19:27 20:51
Yerköy 04:23 05:53 12:46 16:30 19:30 20:54