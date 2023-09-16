Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Kars’tan başlayıp Edirne’de tamamlanacak etkinlik Yozgat’ta da yapılacak Kars’tan başlayıp Edirne’de tamamlanacak etkinlik Yozgat’ta da yapılacak

Yozgat                  04:51     06:15     12:41     16:11     18:57     20:16

Akdağmadeni    04:47     06:11     12:37     16:07     18:52     20:11

Aydıncık             04:48     06:13     12:39     16:09     18:55     20:14

Boğazlıyan         04:50     06:14     12:39     16:09     18:55     20:13

Çandır                 04:49     06:13     12:38     16:08     18:54     20:12

Çayıralan            04:48     06:12     12:38     16:08     18:53     20:12

Çekerek              04:47     06:12     12:38     16:08     18:54     20:14

Kadışehri            04:46     06:11     12:37     16:07     18:53     20:12

Saraykent           04:48     06:12     12:38     16:08     18:54     20:13

Sarıkaya              04:49     06:13     12:39     16:09     18:54     20:13

Şefaatli               04:51     06:16     12:41     16:11     18:57     20:15

Sorgun                04:49     06:14     12:39     16:10     18:55     20:14

Yenifakılı            04:51     06:15     12:40     16:10     18:56     20:14

Yerköy                04:52     06:17     12:42     16:12     18:58     20:17

(Haber Merkezi)