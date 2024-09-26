Vali Özkan, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Şefaatli’ye bağlı Paşaköy ve Karabıyık Köyü arasındaki silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceledi.
İncelemeler sırasında Vali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan projeyle ilgili bilgi aldı.
Yol çalışmalarının bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracağını ve halkın yaşam standartlarını artıracağını belirten Vali Özkan, bu tür projelerin, il genelinde altyapının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.
Muhabir: Alpaslan Demir