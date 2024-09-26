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Yol çalışmaları nın bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracağını ve halkın yaşam standartlarını artıracağını belirten Vali Özkan, bu tür projelerin, il genelinde altyapının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

İncelemeler sırasında Vali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan projeyle ilgili bilgi aldı.

Vali Özkan, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Şefaatli ’ye bağlı Paşaköy ve Karabıyık Köyü arasındaki silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceledi.

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