Vali Özkan, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Şefaatli’ye bağlı Paşaköy ve Karabıyık Köyü arasındaki silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceledi.

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İncelemeler sırasında Vali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan projeyle ilgili bilgi aldı.

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Yol çalışmalarının bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracağını ve halkın yaşam standartlarını artıracağını belirten Vali Özkan, bu tür projelerin, il genelinde altyapının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Muhabir: Alpaslan Demir