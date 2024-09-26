Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı Saffet Coşkun Ortaokulu ve Kadışehri ilçesi Gümüşsu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin güvenliği için okul ve çevresinde denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, okul servis sürücüleri ve okul çevresindeki vatandaşların kimlik sorgulamaları yapıldı. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.