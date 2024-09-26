Daha önce Donald Trump'ın başkanlığı, COVID-19 pandemisi ve Lady Gaga'nın Super Bowl performansı gibi olayları doğru bir şekilde tahmin etmesiyle bilinen The Simpsons, bu kez de küresel bir ekonomik kriz, ABD-Çin arasında potansiyel bir nükleer çatışma ve ABD'de ilk kadın başkanın göreve gelmesi gibi iddialı öngörülerde bulunuyor.

Dizinin senaryosunda yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise, Exploration Inc. adlı bir şirketin insanları uzay kolonilerine taşıma projesi. Ancak bu proje, beklenmedik bir çevresel felaket sonucu bir engel ile karşılaşıyor ve insanlar hayatta kalmak için devasa bir kubbe inşa etmek zorunda kalıyor.

The Simpsons'ın bu yeni kehanetleri, dizi hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, uzmanlar da bu tahminlerin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda farklı görüşlere sahip. Geçmişteki başarılı tahminleri göz önüne alındığında, The Simpsons'ın geleceğe dair öngörüleri bir kez daha dünya çapında merak konusu oldu.