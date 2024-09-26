Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşün ardından emlak sektöründe yaşanan fiyat artışları, Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Bazı emlakçıların ilan fiyatlarını haksız yere yükselttiği ve tüketicileri yanıltmaya çalıştığı belirlendi.

Bakanlık, bu durumun önüne geçmek için sektördeki denetimleri sıklaştırdı. İlan sitelerindeki tüm ilanlar detaylı bir şekilde incelenerek, fiyat manipülasyonu yapan emlakçılara yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Son bir yılda 890 emlakçıya toplam 89 milyon lira para cezası kesildi.

Adana'da faaliyet gösteren bir emlakçıya kesilen 100 bin lira para cezası ise bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bakanlık yetkilileri, ilan fiyatlarında fahiş artış yapanlara yönelik cezaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti.

Tüketicilerin, taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya çalışan işletmeleri Bakanlığa bildirmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşların şikayetleri, sektördeki denetimlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.