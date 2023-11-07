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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin Anadolu bölgesinde yer alan bir dizi il için önemli bir hava tahmini açıkladı.

Yozgat, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinde uzun bir süredir devam eden ılık havaların yerini kar yağışına bırakacağını duyurdu.

Prof. Dr. Orhan Şen, bu bölgelerde kar yağışının yanı sıra soğuk hava koşullarının da etkili olacağını belirtti ve bu illeri tam sıralı bir liste halinde paylaştı. Ayrıca, bu beklenen hava değişikliğinin tahmini tarihini de verdi.

Şen'in açıklamalarına göre, "Önümüzdeki haftada yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek. Ay ortası, yaklaşık olarak 15 Kasım gibi Anadolu'da kar yağışı beklenmektedir."