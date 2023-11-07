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Asgari ücretli milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam, 2024 yılı için gözlerin çevrildiği önemli bir konu. 2024 yılında 6 aylık enflasyona göre artış yapılması durumunda asgari ücret net 15 bin 735 lira seviyesine yükselecektir.

Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 38 olarak belirtiliyor. Bu yeni zamla birlikte işsizlik maaşı, ihbar tazminatı gibi ödemeler de değişiklik gösterebilir.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haberde, asgari ücretin belirlenirken ülke ekonomisi, hedef enflasyon, yaşam maliyeti, ücretlilerin geçim koşulları ve refah payı gibi bir dizi faktörün dikkate alındığı belirtiliyor.

Asgari ücret zammı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak beklenti yüzde 40-50 aralığında bir artış olacağı yönünde. Eğer artış yüzde 40 olarak gerçekleşirse, asgari ücret 4 bin 560 lira artarak 15 bin 962 lira seviyesine çıkacaktır. Eğer memur maaş artışı dikkate alınırsa, yüzde 50 artışla 17 bin 103 lira seviyesine yükselecektir.

Yeni zamlarla işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, ihbar tazminatı gibi ödemelerde de artışlar olabilir. Ayrıca, emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda da değişiklik bekleniyor.

Asgari ücret zammı, işverenlere sağlanan destekleri de etkileyebilir. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri vergi dışında bırakılırken, asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar için vergi istisnası tutarının artması anlamına gelir.