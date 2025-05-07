Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 6 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla astım hastalığına dikkat çekti ve vatandaşları uyardı.

Dr. Şahin, astımın, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, solunum yollarını etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Şahin, erken teşhis, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle astımın kontrol altına alınabileceğine vurgu yaptı.

Astım hastalarının günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek pek çok tetikleyici faktör bulunduğuna dikkat çeken Dr. Şahin, sigara, toz, hava kirliliği, alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyonların bu tetikleyiciler arasında yer aldığını belirtti.

Şahin, Bu nedenle, astım hastalarının çevresel faktörlerden uzak durarak, düzenli olarak kullandıkları ilaçlarını ihmal etmeden ve doktorlarının önerilerine uyarak tedavi süreçlerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Dr. Şahin, ayrıca astımın sadece fiziksel bir hastalık değil, aynı zamanda psikolojik etkiler de yaratabileceğini ifade ederek, stresin ve kaygının astım semptomlarını kötüleştirebileceğini belirtti. Astım hastalarına, yaşam kalitelerini artırmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini tavsiye eden Dr. Şahin, düzenli egzersiz yapmanın, sağlıklı beslenmenin ve yeterli uyumanın astım yönetiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Son olarak, Dr. Şahin, astımın erken teşhisinin ve doğru tedavisinin önemine dikkat çekerek, hastalığın yönetilebilir bir hastalık olduğunu, ancak bunun için sürekli bir takip ve bilinçli bir tedavi sürecinin gerektiğini belirtti. Şahin, tüm astım hastalarını düzenli kontrollerini aksatmamaları ve tedavi süreçlerini titizlikle sürdürmeleri konusunda uyardı.