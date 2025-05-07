Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin ardından Kurban Bayramı’nda artış beklentisi yükselirken, muhalefet cephesinden gelen yüksek tutarlı vaatler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı son açıklama, Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin ilk etapta net asgari ücret tutarında, yani 22 bin TL olacağını duyurdu. Bu açıklama, iktidarın atacağı adımlara yönelik beklentiyi daha da artırdı.

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında yürürlüğe girmiş, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira ödeme yapılmıştı. Geçen sürede bu tutar sınırlı şekilde artarken, 2024 Ramazan Bayramı’nda ikramiye 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak bu ödemenin 3 bin TL’si zamanında yatırılırken, kalan 1.000 TL daha sonra emeklilerin hesaplarına geçmişti.

Hükümet kanadından ise şu ana kadar Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili resmi bir artış açıklaması yapılmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mevcut planlamada 4 bin TL'lik ödemenin korunacağı öngörülüyor. Ancak seçim atmosferinin etkisiyle bu rakamda güncellemeye gidilebileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

Özellikle maaşları açlık sınırının altında kalan emekliler için bayram ikramiyeleri ek bir gelir kapısı olarak büyük önem taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) başta olmak üzere çeşitli emekli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, ikramiye tutarlarının en az asgari ücret seviyesine çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Ekonomik sıkıntılar ve artan hayat pahalılığı karşısında zor günler geçiren emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hükümetten müjdeli bir haber bekliyor. Sosyal medyada ve kamuoyunda oluşan beklenti, iktidar ve muhalefet arasındaki emekli odaklı rekabetin de giderek arttığını gösteriyor.

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin Haziran ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Hükümetin, kamuoyundaki beklenti ve siyasi dengeleri göz önünde bulundurarak son haftalarda sürpriz bir artışa gidebileceği ifade ediliyor.