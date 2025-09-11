Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında sağlık personeline yönelik bilgilendirme sunumu düzenledi.

Halk Sağlığı Hekimi Uz. Dr. Damla Sebhan Bozbay moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, İntörn Dr. Müslüm Arslan tarafından Alzheimer Hastalığı sunumu yapıldı.

Sunumda, hastalığın bulguları, rehabilitasyon yöntemleri ve önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun hızla arttığını ve buna bağlı olarak yaşlılarda görülen hastalık oranlarının yükseldiğini belirtti.

Halk arasında “bunama” olarak adlandırılan demansın daima yaşlanmayla birlikte gelmediği, ancak sıklığının yaşla birlikte arttığı ifade eden yetkililer, Alzheimer hastalığının en sık görülen demans türü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Alzheimer hastalığı 65-85 yaş arasında her beş yılda bir iki kat daha sık görülüyor ve hastaların yaklaşık yüzde 5’inde genetik faktörler rol oynayabiliyor. Alzheimer ve diğer demans nedenlerinin, küresel çapta bir halk sağlığı problemi haline geldi. Türkiye’de yaklaşık 600 binden fazla Alzheimer hastasının olduğu tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.