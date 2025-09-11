TEKNOFEST; birbirinden heyecanlı ve eğlenceli teknoloji yarışmaları, uçuş gösterileri, etkinlikler, sergiler ve seminerler ile ziyaretçilerine dolu dolu bir festival sunuyor. Dünyanın en kapsamlı ve en çok ziyaret edilen festivallerinden biri olmayı başarıyor.

Teknofest Yozgat’a Gelir Mi?

Teknofest uzay festivali için büyük ve metropolitan şehirler tercih ediliyor. İleri ki yıllarda Teknofest’in gelişimiyle birlikte bu döngü değişebilir. Yozgat konumu itibari ile başkente yakın bir konumda, bu yönüyle insanların kolayca ulaşım sağlayacağı bir il. Aynı zamanda Havaalanı projesinin bitmesiyle birlikte, İleriki yıllarda Yozgat’ın adını da Teknofest’te görmek dileğiyle..

Hangi Etkinlikler Yer Alıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefler.İlk Teknofest 2018 yılında gerçekleşti. Ve 550 bine yakın ziyaretçi kayıtlara geçti.Festival kapsamında seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirvesi düzenlenir; paraşütle atlama, Solo Türk, Türk Yıldızları ve benzeri yerel-uluslararası kuruluşların hava gösterileri gerçekleştirilir. Festival bir yıl İstanbul'da bir yıl da Anadolu illerinden birinde yapılmaktadır. 2022'deki festivalin ilk ayağı ve 2025'teki festivalin ilk ayağı ise Türkiye dışında gerçekleşti

İstanbul 2018

İlk festival 20-23 Eylül 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. İBB verilerine göre bu festivale 550 bine yakın kişi katıldı.Festivalin ilk senesinde 14 teknoloji yarışması düzenlendi. 2000 yarışmacı 750 takım bu yarışmalara katılım sağladı. Ayrıca 2018 yılında Travel Hackathon, Hackİstanbul, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ve World Drone Cup TEKNOFEST bünyesinde düzenlendi. Tüm yarışma ve seminerlerin yanı sıra katılımcılar dikey rüzgar tüneli, uçuş gösterileri, planetaryum, balon uçuşları gibi sosyal etkinliklerle buluştu.

F-16 Solo Türk, Challenger 605, Aston Martin The New Vantage, Tesla P100DL, Lotus Evora 430 GT, Redbull Racing F1, Kawasaki H2R'nin yarıştığı Yarışların Yarışı ilk kez TEKNOFEST 2018'de gerçekleşti. Yarışı Kawasaki H2R ile Kenan Sofuoğlu kazandı.

İstanbul 2019

İkinci festival 17-22 Eylül 2019'da artık hizmet vermeyen Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. 3 milyon liranın üzerinde ödül verilmesi planlanan festivale 122 ülkeden 17 bin 373 takım, 50 bin yarışmacının başvurduğu açıklandı.Bir önceki yılda olduğu gibi teknoloji ve drone yarışmaları, çeşitli seviyelerdeki öğrenciler için etkinlikler, hacker yarışmaları, robotik etkinlikler ve muhtelif hava gösterileri gerçekleşti. Festival kapsamında Cezeri Uçan Araba ilk kez sergilendi.Rusya'nın Suhoy Superjet 100, Beriev Be-200 uçakları ile yeni nesil yolcu uçağı MS-21 durağan olarak sergilendi. Böylelikle MS-21 ilk uluslararası uçuşunu İstanbul'a gerçekleştirmiş oldu. Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-35 savaş uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Suhoy Su-30 uçakların kullanan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı festival kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uluslararası düzeyde "World Drone Cup" yarışları gerçekleşti. Festivale toplamda 1 milyon 750 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Gaziantep 2020

Etkinlik 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlendi. 19 farklı kategoride düzenlenen Teknoloji Yarışmaları bu yıl 21 farklı kategori ile geçen seneden farklı olarak yarışmada yer aldı. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması ve Jet Motor Tasarım Yarışması bu yıl festivale eklenen yarışmalar oldu. Türkiye'de COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yılki festivale yalnızca yarışmacılar katılırken festivalin paydaşlarının sayısı ise 63'e ulaştı.Yarışmada ön elemeyi geçen takımlara 5 milyon lira düzeyinde malzeme desteği sağlanacağı belirtilirken dereceye giren takımlara ise 3 milyonun liranın üzerinde ödül verileceği belirtilmiştir.

İstanbul 2021

Festival, 21 - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Yarışmaya 200.000 başvuru yapıldı. Paydaş sayısı 74'e çıkarken simülasyon, yapay zekâ ve insansız hava araçları gibi alanlarda yeni yarışma kategorileri eklendi. Dünya'nın dört bir yanından yarışmacılar katıldı. Festivalde yerli otomobil TOGG ilk defa ziyaretçilere gösterildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Sancar verdi. Malzeme desteği ve ödüllerin 12 milyon lira olduğu belirtildi.

Bakü-Samsun 2022

Festival, 2022 yılında önce 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü'deki Kristal Salon'da gerçekleştirildi. Daha sonra 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapıldı.

İstanbul-Ankara-İzmir 2023

Festivalin Cumhuriyetin 100. yılında üç farklı şehirde düzenleneceği açıklandı. İlki 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında, 2019 ve 2021'de olduğu gibi İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nın apronunda gerçekleşti. İkincisi 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'daki Etimesgut Havalimanı'nda düzenlendi. Üçüncüsü 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'deki Çiğli Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.

Adana 2024

TEKNOFEST, 7. yılında 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde artık hizmet vermeyen Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşti.

Lefkoşa-İstanbul 2025

Festivalin ilk ayağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Ercan Uluslararası Havalimanı'nın eski terminal binasında gerçekleşti. İkinci ayağı ise 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.