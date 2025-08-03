Koruyucu ailelere ziyaretİl Müdürü Topal, bu kapsamda il genelindeki koruyucu ailelere düzenli ziyaretler gerçekleştirildiğini söyledi.

İl Müdürü Topal, Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Boğazlıyan, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ailelerin evlerine gidildiğini belirtti. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edildiğini, çocuklarla keyifli vakit geçirildiğini ifade eden Topal, “Bu buluşmalarda ailelerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını birebir dinliyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz” dedi.

Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasını taşıyan teşekkür mektuplarının da ailelere teslim edildiğini belirterek, “Bu mektuplar, koruyucu ailelerimizin fedakârlıklarını ve emeklerini takdir etmenin önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

Koruyucu aile hizmet modelinin çocukların gelişimi açısından büyük fayda sağladığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti: “Koruyucu ailelerimiz, devletimizin güvencesi altında, çocuklarımıza sevgi dolu yuvalar sunuyor. Amacımız, her çocuğun aile ortamında büyümesini sağlamak. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız, il ve ilçe müdürlüklerimize başvurarak bu sürece dâhil olabilirler.”

Topal, Yozgat’ta koruyucu aile sayısının her geçen yıl arttığını ve bu artışın çocukların geleceği adına umut verici olduğunu ifade ederek, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.