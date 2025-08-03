Bu kapsamda Boğazlıyan il yolu Topçu Köyü mevkiinde traktör ve tarım araçlarına yönelik özel bir trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerin ana hedefi, özellikle traktörlerin trafikte güvenli şekilde seyretmesini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına riayetini artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek olarak belirlendi. Denetimlerde traktör sürücülerine ait araçların sarı flaşör lambaları, ROPS (Devrilmeye Karşı Koruma Sistemi) donanımları ile reflektörleri detaylı biçimde kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte kırsal bölgelerdeki araç trafiğinde gözle görülür bir artış yaşandığına dikkat çekerek, hem sürücü hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti.

Vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve güvenli ulaşım bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirici çalışmaların da eş zamanlı sürdürüldüğü bildirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini korumak için denetimlerini titizlikle sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.