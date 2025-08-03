Ziyarette şehidin aziz hatırası bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. Yetkililer, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, devletin her daim şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.

Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen sosyal hizmet merkezi görevlileri, aile bireylerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Murat Bek’in ailesine Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların hatırasını yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Aziz şehidimiz Murat Bek’i rahmet ve minnetle anıyoruz.” mesajını paylaştı.