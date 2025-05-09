Başkan Aydoğmuş, 11 Mayıs Cumartesi günü Kırşehir’de oynanacak 3. Lig Play-Off maçında tribünlerin Yozgatlılarla dolması çağrısında bulundu.

“ŞEVKİ KOÇ, SADECE BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL, YOZGAT’IN GURURUDUR”

Başkan Aydoğmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yozgatlı milli futbolcumuz ve değerli teknik direktörümüz Şevki Koç’un teknik direktörlüğünü üstlendiği Çubukspor, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Kırşehir’de kritik bir 3. Lig Play-Off maçına çıkıyor.

Futbolculuk kariyerinde sergilediği örnek duruşu ve başarıyı teknik adamlık kariyerine de taşıyan Şevki Koç, bu önemli karşılaşmada hem Çubukspor için hem de memleketimiz Yozgat için gurur vesilesi olmaya devam ediyor.

Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı spor insanlarından biri olan Şevki Koç’un bu önemli mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek, biz Yozgatlılara düşen bir vefa görevidir.

Tüm hemşehrilerimizi, Şevki Koç’a manevi destek olmaya ve tribünlerde yerlerini alarak bu zorlu mücadelede yanında olmaya davet ediyoruz.”

“GALİBİYET KADAR DESTEK DE KIYMETLİDİR”

Aydoğmuş, açıklamasının devamında şu ifadelere dikkat çekti: “Sahada alınacak galibiyet kadar, verilen destek de bir o kadar kıymetlidir. Şevki Koç’a ve Çubukspor’a bu önemli karşılaşmada başarılar diliyor, Yozgatlıların gurur duyduğu bu değerin arkasında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Haydi Yozgat, omuz omuza Şevki Koç’un yanında!”