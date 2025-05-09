Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin geleceğini yeniden tasarlamak ve kent kimliğini güçlendirmek amacıyla ikinci büyük meydan çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Başkan Ekinci, yapımına başlanan meydan projesi kapsamında mevcut iş yerlerinin kamulaştırıldığını belirterek, “Yıkımına başladığımız iş yerlerini, hak sahiplerine ücretlerini ödeyerek kamulaştırdık. Her adımda hukuk ve hakkaniyeti esas alarak ilerliyoruz” dedi.

Sorgun halkının desteğini her adımda hissettiklerini vurgulayan Ekinci, “Allah’ın izniyle bu önemli projeyi de hep birlikte hayata geçireceğiz. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sorgun’un ikinci büyük meydanının tamamlandığında kent merkezine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.