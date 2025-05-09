Yozgat Valiliği, kentteki park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi amacıyla emniyet güçleri tarafından uygulamaların sıklaştırılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yozgat’taki park, bahçe ve mesire alanlarının vatandaşların aileleriyle birlikte huzur ve güven içinde vakit geçirdikleri önemli mekanlar olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yozgat'ımızda huzur ve güven ortamını sürdürmek adına, emniyet güçlerimiz tarafından park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven uygulamaları daha da sıklaştırılacaktır. Amacımız, Yozgat'ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmektir.”

Vatandaşların, güvenlik güçlerine yardımcı olmalarının kentteki huzur ve güvenin tesisi açısından önemine dikkat çekilen açıklamada, tüm Yozgat halkına destek çağrısı yapıldı.

Açıklamanın sonunda, "Güvenlik güçleri arkadaşlarımıza yardımcı olunması, kentimizde huzur ve güvenin tesisi için bizlere katkı sunacaktır" ifadeleri kullanıldı.