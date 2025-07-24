İl Başkanı Hasan Kandemir, son günlerde kamuoyunda yer alan pancar kotalarına ilişkin iddialar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yaptı.

Kandemir, açıklamasında tarımsal üretimin geleceğini güvence altına almanın, toprakların yorgunluktan korunmasının ve sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kota düzenlemesinin yalnızca şeker pancarı ekiminde münavebe (nöbetleşe ekim) kuralına aykırı davranılan sahalarda yapıldığını vurgulayan Kandemir, “2025 yılı üretim dönemi için yapılan düzenlemeler, uydu görüntüleri ve GPS verileriyle desteklenmiş, objektif ve şeffaf bir süreç sonucunda gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kurallara Uyan Çiftçilerin Kotasında Hiçbir Değişiklik Yapılmadı”

Münavebe kurallarına uyan ve tarımsal sözleşmelere riayet eden çiftçilerin kotalarında hiçbir düşüş olmadığının altını çizen Kandemir, yalnızca sözleşmeye aykırı uygulamaların tespit edildiği alanlarda düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Kandemir, Akdağmadeni ilçesine bağlı 12 köyde toplam 66 üreticinin sözleşmeye uygunluk temelinde kota düzenlemesine tabi tutulduğunu bildirerek şunları kaydetti: “AK Parti olarak bizler, üreticimizin mağdur edilmesine asla müsaade etmeyiz. Ancak üretimin sürdürülebilirliği için de gerekli kurallara uymak hepimizin yararınadır. Sağlıklı topraklar bırakmak ve gelecek nesillerin de üretim yapabileceği bir tarım düzeni kurmak adına bu kurallar vazgeçilmezdir.”

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yapılan bu teknik düzenlemelerin üreticiler tarafından doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayan Kandemir, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve yaşanabilecek tüm sorunların da yakından takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.