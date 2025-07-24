Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV oranları değişti. Yeni düzenleme ile göre ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında düzenlenirken elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10’luk ÖTV oranı yüzde 25’e çıktı.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, önceki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Buna göre, en düşük ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlenmişti. Fakat, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, ÖTV oranları yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, en düşük oran mecliste kabul edilen kanun teklifindeki yüzde 80 yerine yüzde 70 olarak yürürlüğe girdi. Ayrıca, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirildi.

Günümüze kadar ÖTV oranları belirlenirken motor hacmi sınırı 1.6 litreden başlarken, artık vergi oranları belirlenirken 1.4 litreye sahip araçlar baz alınacak.

Öte yandan, yeniden belirlenen matrah değerleri de TBMM'de kabul edilen yasadan farklılık gösteriyor. Ayrıca, elektrikli otomobiller ile plug-in hibrit güç seçeneğine sahip araçların vergi oranları da yapılan değişiklik kapsamında yeniden belirlendi.

Amaç Yerli Üretimi Korumak

Cumhurbaşkanı Kararı'yla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

Elektriklilerde En Düşük ÖTV Yüzde 25'e Yükseldi

Yüzde yüz elektrikli otomobillerin ÖTV oranların da dikkat çeken değişimler yaşandı.

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli araçların matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'yi aşmayanlar için yeni ÖTV oranı yüzde 25 oldu.

Matrah değeri belirtilen tutarı aşan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 55 olarak uygulanacak.

Motor gücü 160 kW'ı aşıp matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'yi aşmayanlarda ÖTV yüzde 65, matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'yi aşanlarda ise ÖTV oranı yüzde 75 olarak uygulanacak.

Hangi Modelleri Etkileyecek?

İçten yanmalı modeller için 1.4 litre ve altında olan ve 1.290.000 TL'ye kadar fiyatla satışta olan modellerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşüyor. Bu modeller ile yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV'ye düşürülen 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerde fiyatların düşebileceği belirtiliyor.

Elektrikli otomobillerde ise vergilerle birlikte 1.950.000 TL altında satılan modeller için yüzde 10 olarak hesaplanan ÖTV, yüzde 25 oldu. Yani Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin fiyatlarının da yükselmesinin beklendiği aktarılıyor.