Niğde’nin bilinen simalarından biri olan Özmel, mesleki hayatı boyunca hukuk alanındaki katkılarıyla takdir aldı. Yazdığı edebi eserlerle de geniş bir okuyucuya hitap ederek hukuk ve edebiyat alanında sağlam bir yer edindi.

Özmel’in ani ölümü, Niğde’de derin bir hüzne yol açtı. Kentin kültürel ve sosyal hayatına da önemli faydalar veren Özmel için sosyal medya’da fazla sayıda taziye mesajı gönderildi. Meslektaşları, dostları ve sevenleri duygularını ve acılarını bu paylaşımlarla ifade etti.

İsmail Özmel’in oğlu Doktor Selçuk Özmel’in de babasının vefatı için taziye mesajlarıyla acısını kamuoyuyla paylaştığı bildirildi.

Hayatı süresince hukuk ve edebiyat arasında güçlü bir bağ oluşturan İsmail Özmel’in anısı, geride bıraktığı eserler ve mesleki birikimiyle anılmaya devam edecek.