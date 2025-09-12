Aydoğmuş, “12 Eylül, Türkiye’nin adalet arayışını, emeğin değerini ve gençliğin umudunu karartan bir perde olarak hafızalara kazınmıştır” dedi.

“Korkuyla Yönetilen Bir Toplum Yaratıldı”

Aydoğmuş, darbenin en tehlikeli sonucunun, toplumun korku iklimine mahkûm edilmesi olduğunu vurguladı: “12 Eylül’de insanlar düşüncelerinden dolayı sorgulandı, farklı sesler susturuldu, özgürlükler askıya alındı. Sadece siyasetçiler değil, sanatçılar, işçiler, öğrenciler, öğretmenler de bu baskı düzeninden nasibini aldı. Toplum, yaratıcılığını ve dinamizmini kaybetti. Darbe, aslında milletin geleceğini ipotek altına aldı.”

“İstismar Edildi”

Aydoğmuş, darbecilerin meşruiyet kazanmak için sıkça kullandığı kavramların aslında birer aldatmacadan ibaret olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Demokrasi ve özgürlük sözleriyle milletin iradesine el konuldu. Oysa demokrasiyi korumak değil, demokrasiyi yok etmek hedeflenmişti. Batı’nın dayattığı kavramlar da bu topraklarda çoğu kez vesayetin ve müdahalenin kılıfı olmuştur.”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün bize düşen, geçmişin acı hatıralarını unutmadan geleceği inşa etmektir. Darbeler milletin iradesini susturabilir ama yok edemez. Türkiye, ancak hukukun üstünlüğü ve adalet temelinde yükselebilir. 12 Eylül’ün karanlığı unutulmayacak, milletimizin iradesi her zaman aydınlığa giden yolu gösterecektir.”