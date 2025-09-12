Üniversite Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Yakupoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği "Patlıcan Tohumlarına Cyclic 3- Hidroksimelatonin (3-Ohm) Uygulamalarının Kurak ve Üşüme Stresine Etkileri" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Tübi̇tak’a Yeni Proje

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı" kapsamında projesi kabul edilen Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Yakupoğlu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bozok Üniversitesi