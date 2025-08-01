Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen Taekwondo antrenmanını ziyaret etti.

8 ilin katılımıyla gerçekleşen antrenmana toplam 260 sporcu katıldı.

Antrenman programında ısınma hareketleri, teknik ve taktik çalışmaları ile müsabaka simülasyonları yer aldı. Sporcular, deneyimli antrenörler eşliğinde performanslarını geliştirmek için yoğun bir çalışma süreci geçirdi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Hopur yaptığı açıklamada, sporculara başarılar dileyerek, bölgedeki spor faaliyetlerinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.