Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Akdağmadeni’nde kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2025’te Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Fidanlık Şefliği’nde çalışan 10 kadın vatandaşa KADES uygulaması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.