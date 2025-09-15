Yozgat Gençlik Merkezi, üniversiteyi kazanarak Yozgat’a gelen gençleri “Yeni şehrine, yeni serüvenine hoş geldin” sloganıyla karşılıyor.

Merkez ekipleri, öğrencileri Yozgat Otogarı’nda karşılayarak hem tanışıyor hem de gençlik merkezinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi veriyor.

Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri, öğrencilere sunulan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik kapsamında gençlerin kent yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olunuyor.