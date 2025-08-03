Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İç Anadolu Bölgesi hafta sonunda yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altına giriyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren bazı kentlerde kısa süreli, yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, vatandaşların ani sağanaklara karşı dikkatli olması isteniyor.

İç Anadolu Hava Durumu

Ankara – 30°C: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yozgat – 27°C: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Eskişehir – 29°C: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Konya – 32°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Yerel sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Nevşehir – 28°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani yağışların neden olabileceği su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.