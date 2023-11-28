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Erzincan merkezli beklenen 7.9 şiddetindeki dev deprem, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir endişe yaratıyor. Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca artan gerilimle birlikte, 29 ilin bu potansiyel tehditle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Bilim insanlarına göre, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki toplam 29 il, söz konusu depremden etkilenebilir. Bu ilerleyen felaket durumunda, Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Ordu, Tokat, Amasya ve Samsun gibi şehirler yüksek risk altında bulunuyor.

Risk analizi yapılan diğer şehirler arasında Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sinop, Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır da yer alıyor. Ancak, Yozgat ve çevresinin orta ve düşük riskli bölgelerde olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden daha büyük bir etkiye yol açabilecek olan bu olası depreme karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya davet ediyor. Acil durum önlemleri ve bilinçlendirme çalışmaları, bu kritik dönemde büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler, halkı bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almak konusunda aktif rol almalıdır.