Yozgat Bozokspor’un bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü genel kurul 27 Temmuz Pazar günü saat 14.00’te Çamlık Otel’de gerçekleştirilecek. Belirlenen gündem doğrultusunda yapılacak toplantı, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Yozgat Bozokspor yönetimi, genel kurulun kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm üyelere katılım çağrısında bulundu.