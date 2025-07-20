Türkiye’nin turizm için cennet bölgelerini barındıran Muğla’nın en büyük ilçelerinden biri Fethiye.

Fethiye’de neler yapılır?

Nefes kesici doğası, hareketli gece hayatı, ekstrem spor imkanları ve ilgi çekici tarihi alan.

Fethiye’nin en turistik lokasyonları ise Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi ve Kabak. Turistik olması sebebiyle kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz ilçe 12 ay ziyaret edilebilir.

Huzur verici coğrafyası ve eğlenceli aktivite imkânlarıyla Fethiye, misafirlerini bekliyor!

Fethiye Yozgat Yol (2)

Özel Araç İle;

Yozgat – Fethiye 840,2 km’dir

9 sa. 58 dk. Burdur Fethiye Yolu üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yol trafik ve yol duruma göre değişiklik gösterebilir.

Fethiye Yozgat Yol (1)

Otobüs Yolculuk İçin;

Yozgat - Fethiye arasında direkt otobüs seferi bulunamamaktadır.

Ankara – Fethiye arası aktarmalı ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Muhabir: İrem Çitak