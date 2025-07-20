Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre, tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılmış, sonuçlar ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı.

Sınava, 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katıldı. Sınava katılım oranı ise yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

Bu sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkezi sınavın birincileri 66 ildeki öğrencilerden oluştu.

Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor.

Ayrıca Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için de 6 bin 770 ek kontenjan sağlandı.

İllere göre sayılar

Merkezi sınavda 544 okuldan birinci çıkaran iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti.

Bu kapsamda İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan aldı.

Diğer 63 ilin sıralaması şu şekilde:

"Antalya'dan 36, Konya'dan 29, Adana'dan 26, Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı."

Bu öğrencilerin 63'ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu.

Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak

LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Sınavın yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.