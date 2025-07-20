Yalova – Yozgat arası 630 km’dir.
Ulaşım Rehberi;
Ulaşım süresi; 6 saat 36 dakika
Çıkış ili: Yalova Merkez/Yalova
Cumhuriyet konumunda D575 üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5/E881 hedefine gidin
17 dk. (20,3 km)
Yeni Bayındır konumunda Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı hedefine gidin. Ankara Çevre Yolu/O-20 ara yolunu izleyip Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 yönündeki çıkışı kullanın.
4 sa. 4 dk. (413 km)
Yozgat konumundaki hedefinize gitmek için Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 rotasını izleyin
2 sa. 18 dk. (197 km)
Varış yeri: Yozgat Merkez/Yozgat
Otobüs Ulaşımı İçin;
9 saat 53 dakika gibi bir sürede ve ortalama 650 TL bir fiyata ulaşım sağlayabilirsiniz.
Hızlı Tren İle Yolculuk;
5 saat 31 dakika gibi bir sürede aktarmalı ulaşım sağlayabilirsiniz.
Gebze – Eskişehir – Yozgat
Gebze – Ankara – Yozgat
Hayırlı yolculuklar dileriz.