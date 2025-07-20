Yalova – Yozgat arası 630 km’dir.

Ulaşım Rehberi;

Ulaşım süresi; 6 saat 36 dakika

Çıkış ili: Yalova Merkez/Yalova

Cumhuriyet konumunda D575 üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5/E881 hedefine gidin

17 dk. (20,3 km)

Yeni Bayındır konumunda Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı hedefine gidin. Ankara Çevre Yolu/O-20 ara yolunu izleyip Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 yönündeki çıkışı kullanın.

4 sa. 4 dk. (413 km)

Yozgat konumundaki hedefinize gitmek için Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 rotasını izleyin

2 sa. 18 dk. (197 km)

Varış yeri: Yozgat Merkez/Yozgat

Otobüs Ulaşımı İçin;

9 saat 53 dakika gibi bir sürede ve ortalama 650 TL bir fiyata ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hızlı Tren İle Yolculuk;

5 saat 31 dakika gibi bir sürede aktarmalı ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gebze – Eskişehir – Yozgat

Gebze – Ankara – Yozgat

Hayırlı yolculuklar dileriz.