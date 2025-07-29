26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde iki gün süren tercih fuarında yurt içinden ve yurt dışından devlet ve vakıf olmak üzere toplam 52 üniversite ve eğitim kurumu yer aldı.

Etkinlik süresince aday öğrenciler ve velileri, üniversitelerin akademik programları, kontenjanları, burs olanakları, sosyal aktiviteler gibi konularda üniversite tanıtım temsilcilerinden bilgi aldı.

Yaklaşık 23 bin öğrencinin ziyaretiyle katılımın yoğun olduğu fuarda Üniversite tanıtım ekibi aday öğrencilere üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetleri, bölüm ve programlar, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, barınma ve ulaşım imkânları ile Yozgat’a ilişkin bilgi vererek tanıtım materyalleri dağıttı.