Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle şenlikleri yoğun ilgi gördü.



Agah Efendi Mahallesi Kuzey Park, Bahçeşehir Mahallesi Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu, Çapanoğlu Mahallesi 1. Etap TOKİ konutları, Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park, Sarıhacılı Mahallesi TOKİ Konutları, Bilal Şahin Mahallesi Kapalı Fuar Alanı önünde gerçekleştirilen programlarda çocuklar oldukça keyifli anlar yaşadı. 7'den 70'e her yaştan katılımcının olduğu etkinlikler mutlu anlara sahne oldu.



Çocuklar için çadır oyunları, eğlenceler, şişme oyun parkları, balon katlama gösterisi, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği, çocuk dj ve konserler düzenlendi. Katılan herkese limonata, pamuk şeker, etli pilav, ayran, patlamış mısır, çay ve kahve ikram edildi.



Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan "Belediyecilik hizmetlerinin yanında birtakım sosyal faaliyetlere kültürel faaliyetlere sanatsal faaliyetlere ağırlık vererek çalışma programı hazırladık.

Bu programlardan en önemlileri şehir merkezinde yapılan ve geçmişte ‘Sürmeli Şenlikleri’ adını verdiğimiz şenliklerdi. Onlar devam ediyor ve edecek. Biz Yozgat’ın bütün mahallelerini, dezavantajlı ve ihmal edilmiş mahallelerinin de belediyenin nimetlerinden istifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde açıklama yaptı.