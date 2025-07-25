Eskişehir'de meydana gelen orman yangınına da değinen Karaca, “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ancak şunu unutmamalıyız ki, dijital altyapımız yeterli olsaydı; erken uyarı sistemleri, İHA’lar ile anlık veri aktarımı ve yapay zekâ destekli koordinasyonla bu felaketin boyutu belki de en başından kontrol altına alınabilirdi” dedi.

Türkiye’nin dijitalleşme konusunda dünyadan geri kaldığını ifade eden Karaca, “Sanayi 4.0 çağında biz hâlâ internet hızında dünya 106.’sıyız. Bu gidişle gençlerimiz artık hayalini bile bu ülkede kuramayacak” diye konuştu.

"Bu Bir Uyarı Değil, Alarmdır"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaca, Türkiye’nin dijital dönüşümdeki yetersizliğini verilerle ortaya koyarak şu bilgileri paylaştı: “Türkiye sabit internet hızında 106. sırada. OECD ülkeleri arasında en yavaş internet bağlantısı Türkiye’de. Fiber altyapı, Güney Kore’nin dörtte biri kadar. iPhone fiyatları Türkiye’de iki kat daha pahalı. Türk gençlerinin dijital becerileri, Avrupa ortalamasının üçte biri seviyesinde. KOBİ’lerin yüzde 75’i e-ticaret hakkında bilgi sahibi değil. Türkiye, Yapay Zekâ Hazırlık Endeksi'nde 188 ülke arasında 53. sırada yer alıyor.”

Karaca, bu tabloya ilişkin olarak, “Bu bir uyarı değil; bu, alarmdır” ifadelerini kullandı.

"Artık Slogan Değil, Eylem Zamanı"

Karaca, hükümete çağrıda bulunarak 5 acil adım önerisinde bulundu: “Ülke genelinde fiber altyapı seferberliği başlatılması, Teknoloji ürünlerindeki vergilerin düşürülmesi, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimlerinin yaygınlaştırılması, KOBİ’lere dijital dönüşüm desteklerinin artırılması, Bağımsız bir Yapay Zekâ Ajansı’nın kurulması.”

“Dünyada ülkeler dijital altyapılarını güçlendirip yapay zekâ yatırımlarına odaklanırken, biz hâlâ trafik tıkanıklığında internet kesintisini konuşuyoruz” diyen Karaca, Türkiye’nin dijital yarışta geri kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Anahtar Parti’nin Dijital Vizyonu Hazır"

Partisinin dijital gelecek planını da paylaşan Karaca, çözüm odaklı olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“İnterneti temel bir hak olarak tanıyacağız. Öğrencilere ücretsiz yüksek hızlı internet sağlayacağız. Yerli teknoloji üreticisine devlet desteği vereceğiz. STEM eğitimi alan öğrencilere burs, e-ihracat yapan işletmelere uygun kredi, yapay zekâya yatırım yapan gençlere ise 10 yıl vergi muafiyeti getireceğiz. Tüm bu süreci ise bağımsız ve uzman bir Yapay Zekâ Ajansı yönetecek.”

"Gençlerimize, Girişimcilerimize, Öğretmenlerimize Çağrımdır"

İl Başkanı Karaca, açıklamasını toplumsal bir davetle tamamladı: “Ey gençler! Hayalini kurduğunuz dijital Türkiye’yi birlikte inşa edelim. Ey girişimciler! Ürettiklerinizi birlikte dünyaya ulaştıralım.

Bu ülkenin interneti hızlı, teknolojisi yerli, eğitimi çağdaş olsun istiyorsan; yerin Anahtar Parti’dir. Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar, Türkiye’nin dijital geleceğidir.”