Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte gıda ve su kaynaklı ishal vakalarında ciddi artış yaşandığını belirterek, vatandaşları hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başhekim Başer, yüksek sıcaklıkların özellikle bakteri, virüs ve parazitlerin üremesi için elverişli ortamlar oluşturduğunu, bu durumun da ishal vakalarının artmasına neden olduğunu söyledi.

“İshal Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir”

Başer, “Temiz olmayan içme suları, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, uygun koşullarda saklanmayan yiyecekler ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırıyor. İshal, özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde sıvı kaybına bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi.

Yaz ishallerinden korunmak için kişisel hijyenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başhekim Başer, şu önerilerde bulundu: “Ellerin sık sık ve doğru şekilde yıkanması. Sebze ve meyvelerin bol su ile iyice yıkanarak tüketilmesi. Gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi. Et ve deniz ürünlerinin tam olarak pişirilmesi. Güvenilir ve temiz içme suyunun tercih edilmesi. Şüpheli durumlarda suyun kaynatılarak içilmesi.”