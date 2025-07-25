Başkan Gürkan, hem yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi hem de ormanların korunması için daha etkin tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Gürkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşanan büyük felaket, hepimizin yüreğini dağladı. Yangına müdahale ederken hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 gönüllü arama kurtarma görevlimizin kaybı, yalnızca aileleri için değil, tüm Türkiye için büyük bir acıdır. Görevleri başında yaşamını yitiren bu kahraman insanlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu acı tablo, bizlere doğamızı korumanın, ormanlarımızı sahiplenmenin ve gerekli önlemleri zamanında almanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Özellikle iklim krizinin etkilerinin her geçen gün arttığı bir dönemde, yangınlara karşı erken uyarı sistemleri, önleyici tedbirler ve denetimlerin daha güçlü hale getirilmesi zorunludur. Ormanlarımızı yalnızca yaz aylarında değil, her mevsim korumalıyız. Doğamız için, çocuklarımızın geleceği için artık daha fazla sorumluluk alma zamanı gelmiştir. Yaşamını kaybeden görevlilerimizin anısını yaşatmanın en anlamlı yolu, onların uğruna mücadele ettikleri doğayı korumaktır.”