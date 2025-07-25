Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında yürütülebilecek ortak projelerin ele alındığı iş birliği toplantısı düzenlendi.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi yöneticileri ve personeli ile ORAN uzmanları katıldı.

Toplantıda; sınai mülkiyet hakları (faydalı model, tasarım, tescil, coğrafi işaretli ürün), sürdürülebilirlik ve fizibilite çalışmaları, kariyer mentörlüğü, iş fikri yarışmaları, UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı (Learning Cities Global Network) ve uluslararası programlar gibi başlıklar değerlendirildi.

Toplantının sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak, katılım ve katkı sağlayan ORAN uzmanlarına ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.